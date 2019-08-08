Областному военкомату удалось избежать штрафа в 100 000 рублей за нарушение требований об охране казарм XIX века

08.08.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области добилась отмены постановления о штрафе в 100 тысяч рублей для военкомата в Вытегре за нарушение требований об охране казарм XIX века на Ленинградском тракте. В ведомстве отмечают, что охранные обязательства не были включены в договор пользования собственником памятника архитектуры - администрацией района.

Протокол об административном правонарушении, допущенном федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Вологодской области», был составлен сотрудниками регионального комитета по охране объектов культурного наследия. В нем говорилось, что комиссариат, будучи пользователем воинских казарм 1880-ых годов, (Вытегра, Ленинградский тракт, д. 12), не предусматривает расходы на содержание памятника архитектуры и поддержание его в "надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии".

15 мая этого года Вытегорский районный суд, рассмотрев данный протокол, назначил военкомату штраф 100 тысяч рублей. 

Прокурорская проверка показала, что казармы действительно являются памятником архитектуры регионального значения.  В 2011 году администрация Вытегорского района с Военным комиссариатом Вологодской области договор безвозмездного пользования, согласно которому нежилые помещения объекта культурного наследия, а также встроено-пристроенное помещение гаража переданы военкомату для размещения отдела.  

- При этом в данном договоре отсутствуют сведения об отнесении здания к объектам культурного наследия регионального значения, собственником объекта недвижимости мер по включению соответствующих изменений в договор не принималось. Более того, охранное обязательство в отношении объекта культурного наследия регионального значения не утверждалось, Военному комиссариату не выдавалось, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге прокурором в  Вологодский областной суд принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, постановление Вытегорского районного суда о привлечении военкомата к административной ответственности по       отменено, производство по делу прекращено.

Ранее Newsvo сообщал, что администрацию Вытегорского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение требований об охране дома XIX века

 

Тэги: памятники архитектуры, охрана наследия

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