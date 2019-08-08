В Великом Устюге водитель ВАЗа насмерть сбил на «зебре» 18-летнюю девушку

08.08.2019 [Происшествия]

18-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Великом Устюге. Трагедия произошла накануне около в 21.40 на перекрестке Советского проспекта и улицы Рабочей.

По данным областного УМВД, 18-летний юноша за рулем  ВАЗ-2114 совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель ВАЗа съехал с дороги и врезался в стоящий на парковке автобус ПАЗ.

Пешеход от полученных травм скончалась на месте.

Ранее Newsvo сообщал, что 33-летний мужчина погиб в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Великоустюгском районе. Авария произошла 6 августа около 23.15 на 168 км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг.

Тэги: сбили на зебре, сбили насмерть, пешеход, гибель человека

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