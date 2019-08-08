Мошенник продал сокольчанину фальшивые коллекционные монеты за 75 тысяч рублей

08.08.2019 [Происшествия]

В Соколе мошенник продал местному жителю фальшивые коллекционные монеты за 75 тысяч рублей.

В полицию обратился 55-летний сокольчанин. Мужчина рассказал, что в конце июля в один из дней к нему на улице Советской подошел мужчина и предложил ему недорого купить старинные золотые монеты царской России, номиналом 10 рублей.

- Одну монету продавец предложил предъявить в ближайшем ломбарде, чтобы потенциальный покупатель мог удостовериться в том, что она действительно из драгоценного металла. Сокольчанин согласился. Оценщик в пункте приема подтвердил, что монета золотая, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Продавец и покупатель договорились о цене. Сокольчанин пригласил незнакомца домой, где часть денег передал наличными, а часть - перевел на его карту. В итоге мужчина купил 8 монет, уплатив за них в общей сложности 75 тысяч рублей. Когда же он сам решил продать нумизматические редкости, то выяснилось, что приобретенные им монеты на самом деле фальшивые.

Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и направили ее во все территориальные органы МВД России по Вологодской области. Вскоре схожий по приметам мужчина был задержан в Череповце.  При себе у него нашли  10 монет, которые направили на экспертизу. Кроме того, задержанного доставили в Сокол, где потерпевший его опознал.

Подозреваемым в мошенничестве оказался 31-летний приезжий из Астраханской области, мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В данный момент полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.  Всех,  кто пострадал от действий мужчины на фото, просят обращаться в дежурную часть МО МВД России «Сокольский» по телефону (81733) 2-39-70, 2-35-44, либо «02».

 

Ранее Newsvo сообщал, что в Великом Устюге полицейские вычислили 33-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Под вымышленными именами он предлагал на сайтах бесплатных объявлений различные лоты. Когда на товар находился покупатель, злоумышленник требовал предоплату на банковскую карту. Получив деньги, он переставал выходить на связь и деньги не возвращал.

Одной из его жертв стал житель Кургана, который хотел купить колокол. Он перевёл 14 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товар не получил.

Тэги: мошенничество

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