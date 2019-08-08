В Череповце на парковке женщина-водитель сбила своего 2-летнего сына

В Череповце 28-летняя женщина на парковке совершила наезд на собственного сына. 2-летний ребенок получил ссадины лица.

По данным городского отделения ГИБДД, инцидент произошел вчера около 17.30 на парковке у автосервиса по адресу улица Бордошская, 50. Женщина-водитель села в свой "Дэу Матиз", чтобы завести его, мальчик в это время стоял перед машиной. Череповчанка запустила двигатель при включенной передаче, из-за чего авто кинуло прямо на ребенка. На место была вызвана "скорая", медики осмотрели пострадавшего, но серьезных травм не нашли. С ссадинами он был оставлен на месте ДТП.

Известно, что мать ребенка получила водительские права четыре месяца назад.

Ранее Newsvo сообщал, что водитель грузовика, во время ярмарки сбивший 5-летнего мальчика на центральной площади Тотьмы, должен будет выплатить 300 000 рублей компенсации его родителям.