Жительница Тотьмы взыскала с водителя, сбившего ее ребенка, 300 тысяч рублей

07.08.2019 [Происшествия]

Водитель грузовика, во время ярмарки сбивший 5-летнего мальчика на центральной площади Тотьмы, должен будет выплатить 300 000 рублей компенсации.

Инцидент произошел в районном центре 12 июня 2018 года во время проведения ярмарки «Настоящий тотемский продукт». Грузовик под управлением мужчины совершил наезд на ребенка. Мальчику были причинены травмы, расцененные экспертом как причинившие тяжкий вред здоровью. 

Мать ребенка подала иск в суд с требованием взыскать с организаторов ярмарки и водителя в солидарном порядке компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 1 500 000 рублей, в ее пользу - в размере 1 000 000 рублей.

В суде выяснилось, что водитель мер по заглаживанию нанесенного его действиями вреда не предпринимал. судьбой пострадавшего ребенка не интересовался. Тем не менее, иск женщины был удовлетворен частично - суд взыскал с мужчины в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. 

Учитывая, что женщина допустила "недостаточную внимательность при осуществлении контроля за малолетним сыном в месте проведения массового мероприятия", в ее пользу с водителя взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей.

- При этом суд не усмотрел грубой неосторожности в поведении женщины, находившейся с детьми на центральной площади города, куда въезд транспорта запрещен, а предупреждающие знаки о возможности передвижения техники по площади отсутствовали. В связи этим оснований для полного освобождения ответчика от возмещения морального вреда в пользу матери пострадавшего ребенка суд не установил, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Решение участниками процесса не обжаловано, вступило в законную силу 27 июля 2019 года.

Ранее Newsvo сообщал, что житель Белозерска отсудил у управляющей компании 113 тысяч рублей за сломанную ногу своего сына – мальчик поскользнулся возле дома и неудачно упал.

Тэги: компенсации, сбили ребенка

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