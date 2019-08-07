Вологжанам предпенсионного возраста предлагают получить профессию мастера по маникюру

Отдел занятости населения по Вологде и Вологодскому району объявил набор на курсы профподготовки для жителей предпенсионного возраста. В августе вологжане могут получить следующие профессии: частный охранник (обучение три недели), делопроизводитель (обучение две недели), специалист по маникюру (обучение длится месяц), санитар (обучение одна неделя).

Обучение бесплатно для женщин 1964-1968 годов рождения, мужчин 1959-1963 годов рождения.

- Неработающим гражданам предпенсионного возраста в период професиионального обучения выплачивается ситипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент за фактическое количество дней обучения, - сообщает отдел занятости населения.

Подробную информацию о курсах можно получить в отделе по адресу улица Конева, 15, кабинет №7. Запись по телефону в Вологде 74-31-86.

Ранее Newsvo сообщал, что подобные курсы запустила также Вологодская молочнохозяйственная академия.

Напомним, главным условием пенсионной реформы, начавшейся с 1 января 2019 года, стало поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (с 60 до 65 и с 55 до 60 лет для мужчин и женщин соответственно).