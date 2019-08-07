Мошенники убеждают вологжан менять электросчетчики и продают их по завышенным ценам

07.08.2019 [Общество]

В Вологодской области активизировались мошенники, которые убеждают жителей менять электросчетчики и продают их по завышенным ценам. Случаи обмана вологжан зафиксированы в Сокольском, Кирилловском, Вологодском, Грязовецком, Междуреченском, Сямженском районах.

Злоумышленники представляются сотрудниками «Вологдаэнерго» и получают доступ к счетчику потребителей.

- При осмотре они сообщают гражданам о необходимости заменить счетчик, либо иные составляющие измерительного комплекса (например, автоматы). В разговоре угрожают штрафными санкциями, а чтобы избежать штраф предлагают потребителям заменить счетчик на месте по значительно завышенным ценам по сравнению с рыночными – от 5000 до 8000 тысяч рублей за счетчик вместе с работами по установке, - сообщает пресс-служба «Вологдаэнерго».

При этом зачастую причины для замены счетчика мошенниками выдуманы и не соответствуют действительности. Вологжане, пугаясь штрафов, не удостоверившись в том, что это действительно сотрудники той организации,  которая называется,  позволяют произвести замену, при этом отдают значительные, неоправданные суммы  денег, отмечают энергетики.

- В последующем при проверке реальными сотрудниками сетевой организации в отношении потребителей применяются штрафные санкции в связи с несанкционированной заменой счетчика и срывом пломб сетевой организации, что в соответствии с законодательством расценивается как неучтенное потребление электроэнергии, - сообщает пресс-служба.

В связи с участившимися случаями мошенничества руководство «Вологдаэнерго» филиал ПАО «Россети Северо-Запад» обратилось с заявлением в полицию.

Энергетики напоминают:  если к вам пришли проверяющие, необходимо быть бдительными, удостовериться в личности прибывших лиц и их полномочий, обратить  внимание на наличие специализированной одежды, логотипов на одежде и их машинах. При требовании заменить счетчик проверить основания его замены, в том числе общедоступными способами (интернет, звонок гарантирующему поставщику либо в сетевую организацию).

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде мошенники убеждают жителей купить у них газоанализаторы, как правило, по завышенной стоимости. Между тем, сигнализатор загазованности по закону обязателен к установке только в производственных и коммунальных котельных, на предприятиях металлургии, машиностроения и других промышленных объектах.

Тэги: мошенничество, электричество

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