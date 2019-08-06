Российские чиновники попросили увеличить им суточные в командировках

06.08.2019 [Экономика]

Российские чиновники направили письмо вице-премьеру Татьяну Голикову с просьбой увеличить для них суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни». Обращение, подписанное представителями профсоюзов госслужащих, оказалось в распоряжении «Известий».

Чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни», утверждает зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. 

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают на расходы в командировке 100 руб. в день. Также предусматривается возмещение расходов на оплату жилья не более 550 руб. в сутки и полное возмещение транспортных расходов.

— 100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды, — посетовал в беседе с «Известиями» председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. руб.

Напомним, в июне стало известно, что Министерство промышленности и торговли России тратит миллионы из бюджета на размещение своих сотрудников в зарубежных гостиницах. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях: так, в ноябре 2016 года во время поездки в Шанхай он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки. Комментируя появившуюся информацию, господин Мантуров заявил журналистам, что ничего не нарушает. Между тем, согласно нормативам, как выяснил Коммерсантъ, чиновник может потратить на гостиницу в Шанхае не более $120 в сутки — это чуть больше 7 тыс. руб. 

Тэги: чиновники, бюджет, командировки

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