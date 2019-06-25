Глава Минпромторга России останавливался в Шанхае в гостинице за 1,4 млн рублей в сутки

«Трансперенси Интернешенл — Россия» опубликовало расследование о том, что Министерство промышленности и торговли России тратит миллионы из бюджета на размещение своих сотрудников в зарубежных гостиницах. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях: так, в ноябре 2016 года во время поездки в Шанхай он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки.

— Площадь 400 м², двухэтажная большая столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей, мраморная ванная комната, ежедневная корзина с фруктами и местная газета, — такое описание номера приводит «Трансперенси».

Скриншот с описанием номера с сайта гостиницы

По данным общественной организации, ежегодно из федерального бюджета России выделяются миллионы на командировки чиновников по стране и за границу: на билеты первым классом, на VIP-обслуживание в аэропортах, на размещение в люксах пятизвездочных гостиниц. Одно только управление делами президента потратило с 2016 по 2018 год почти 1,2 миллиарда рублей на командировки собственных служащих, а также служащих администрации президента, аппарата правительства и аппарата полномочных представителей президента. На командировки 2019 года уже заключено контрактов на более полумиллиарда рублей.

— Нет сомнений, что такие расходы необходимы: командировки по стране и по миру — обязательная часть работы многих должностных лиц. Но речь идет о деньгах налогоплательщиков, которые чиновники напрямую тратят на собственный комфорт, — отмечают авторы расследования.

«Трансперенси" пишет, что с середины 2000-х годов в России действуют предельные нормы расходов на проживание чиновников во время заграничных командировок. Для каждой страны установлены свои нормы: от 70 долларов в сутки в Уругвае и Фиджи до 200 евро в Германии и Нидерландах. Эти нормы введены для того, чтобы чиновники не окружали себя роскошью за бюджетные деньги. Заниженными их назвать тоже нельзя: они позволяют чиновникам останавливаться в пятизвездочных отелях по всему миру.



Однако на практике нормы легко обойти. Например, чиновник может получить от своего руководителя разрешение превысить нормы — и тогда он может тратить, сколько считает нужным. Кроме того, в 2005 году из-под действия лимитов вывели целую группу должностных лиц. С этого момента расходы в полной мере возмещают: федеральным министрам ( и их заместителям),

руководителям государственных комитетов, руководителям (директорам) федеральных служб (их заместителям), руководителям федеральных агентств (их первым заместителям), генеральному директору МИДа России, начальнику службы Минобороны России, руководителю координационного (консультативного, совещательного) органа при Президенте Российской Федерации, при Правительстве Российской Федерации, руководителю и членам правительственной делегации.