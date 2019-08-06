В сети собирают подписи под петицией с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве

Журналисты «Новой газеты» создали петицию с требованием прекратить дело против участников мирной акции 27 июля в Москве. Сбор подписей идет на сайте change.org.

Петиция адресована главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Авторы призвали его «остановить политический террор, развязанный против народа правоохранительными органами».

Они считают, что участников акции протеста подвергли уголовному преследованию вопреки Конституции России, которая гарантирует, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

Как ранее сообщал Newsvo, 27 июля 2019 года в Москве прошел мирный митинг в защиту конституционных избирательных прав, а именно в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. На нем задержали более 1,3 тысячи человек, в том числе самих кандидатов. В ответ на эту акцию было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

- Согласно 212-й статье Уголовного кодекса России массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Однако 27 июля 2019 года в Москве не происходило ничего подобного, - говорится в петиции.

Кроме того, СКР завел три дела по фактам применения насилия в отношении представителей власти. По этим делам арестовали девять человек: Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Меняйло и Самариддина Раджабова, Егора Жукова, Евгений Коваленко, Сергея Абаничева, Даниила Конона и Владислава Барабанова. Всех их лишили свободы на два месяца.

На момент написания новости петицию с требованием закрыть "дело 27 июля" уже подписали 25,9 тысяч человек.