В сети собирают подписи под петицией с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве

06.08.2019 [Общество]

Журналисты «Новой газеты» создали петицию с требованием прекратить дело против участников мирной акции 27 июля в Москве. Сбор подписей идет на сайте change.org.

Петиция адресована главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Авторы призвали его «остановить политический террор, развязанный против народа правоохранительными органами».

Они считают, что участников акции протеста подвергли уголовному преследованию вопреки Конституции России, которая гарантирует, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

Как ранее сообщал Newsvo, 27 июля 2019 года в Москве прошел мирный митинг в защиту конституционных избирательных прав, а именно в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. На нем задержали более 1,3 тысячи человек, в том числе самих кандидатов. В ответ на эту акцию было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

- Согласно 212-й статье Уголовного кодекса России массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Однако 27 июля 2019 года в Москве не происходило ничего подобного, - говорится в петиции.

Кроме того, СКР завел три дела по фактам применения насилия в отношении представителей власти. По этим делам арестовали девять человек: Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Меняйло и Самариддина Раджабова, Егора Жукова, Евгений Коваленко, Сергея Абаничева, Даниила Конона и Владислава Барабанова. Всех их лишили свободы на два месяца.

На момент написания новости петицию с требованием закрыть "дело 27 июля" уже подписали 25,9 тысяч человек.

Тэги: петиция, подписи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска
Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой
В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок
Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 
«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"
Череповчанина, который выкинул кондуктора из автобуса, приговорили к условному сроку
05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

1764
2
06.08.2019 [Общество]

Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта

1075
1
06.08.2019 [Происшествия]

350 человек могут потерять работу из-за пожара на фанерном комбинате в Кадуе

586
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде достроили детский сад на улице Возрождения
Житель Вологды нашел в гараже умершего тестя 11 ящиков с патронами
В Череповце пьяный водитель на глазах у инспектора ДПС пытался съесть свои права
Российские чиновники попросили увеличить им суточные в командировках
В сети собирают подписи под петицией с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве
Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта
Вологжанин перевел девушке с сайта знакомств 7 000 рублей на билеты в «VIP-кинотеатр»
 


05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

1764
0
06.08.2019 [БлогоVO]

Дорога на Югский!

175
0
06.08.2019 [Обзор Прессы]

Под дамокловым ковшом

215
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика