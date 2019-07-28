1,3 тысячи человек задержали в Москве во время акции за свободные выборы

1373 человек задержали вчера в центре Москвы во время акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Такие данные приводит проект «ОВД-Инфо», на его сайте доступны списки задержанных. При этом в полиции назвали чуть меньшую цифру — 1074.

Точное число участников несанкционированной акции за свободные выборы неизвестно, но это тысячи людей, которые вышли на улицу с требованием допустить оппозицию на выборы в Мосгордуму.

Изначально проведение акции планировалось у здания мэрии Москвы на Тверской улице, однако полиция перекрыла проход к мэрии. Заграждения ОМОН разделили протестующих на несколько групп, которые передвигались по центру города.

- Участники акции скандировали «допускай» и «требуем честных выборов», а также призывали уволить главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Среди лозунгов в поддержку кандидатов звучала и критика в адрес президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, а также различные призывы к полиции. Плакатов было немного, в основном с теми же призывами к честным выборам и «за Любовь» (имелась в виду юрист ФБК Любовь Соболь), - сообщает РБК.



"Медуза" пишет, что массовые уличные протесты продолжаются в столице с 14 июля. Сперва, на протяжении недели, горожане и независимые кандидаты в Мосгордуму выходили на Трубную площадь — а 20 июля на проспекте Сахарова митинг, организованный Либертарианской партией, собрал более 22 тысяч человек: такой оппозиционной активности в Москве не было со времен зимы 2011-2012 годов. На том же митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил: если за ближайшую неделю не зарегистрируют всех кандидатов, то в субботу, 27 июля, будет организован митинг у мэрии Москвы.