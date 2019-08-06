Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта

С 16 сентября в Вологде откроют движение автомобилей по Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской. Постановление об этом подписал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, этот участок набережной стал пешеходным в мае 2016 года. Соответствующее постановление было подписано Евгением Шулеповым. Однако в городской администрации не хотели следить за тем, чтобы оно соблюдалось. Все это время водители игнорируют знаки и продолжают там ездить и парковать свои автомобили. Более того, ПДД на Пречистенской набережной нарушали даже сами полицейские.

Это видео Кирилл Шелепин снял на Пречистенской набережной летом 2018 года.

Отметим, что мнения вологжан по поводу того, оставлять этот участок пешеходным или проезжим, разделились изначально.

Житель Вологды Кирилл Шелепин и другие вологжане за прошедшие три года много раз обращали внимание городской администрации и ГИБДД на то, что зона стала пешеходной лишь формально, а на деле ее продолжают использовать водители. Несмотря на обещания городских властей исправить ситуацию, ничего не менялось: по пешеходному участку продолжали ездить автомобили, что угрожало безопасности пешеходов. 7 июля Кирилл гулял на Пречистенской набережной с сыном, которого чуть не сбил автомобиль. Вологжанин позвонил и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрею Макаровскому и напомнил о проблеме, однако вместо того, чтобы пояснить, когда вопрос с движением на Пречистенской набережной будет решен, тот ответил, что "надо следить за детьми".

Несмотря на то, что каждый день, нарушая ПДД, там проезжали как минимум десятки автомобилей, за 2018 год сотрудники ГИБДД составили всего 97 протоколов о привлечении к административной ответственности проехавших там водителей.

По мнению Кирилла Шелепина, на первом месте стоит вопрос безопасности пешеходов. Для этого нужно было или сделать так, чтобы машины там ездить не могли, или открыть движение на участке официально и поставить соответствующие дорожные знаки, чтобы пешеходы знали, что там ездят авто. Почему-то первый вариант городские власти и ГИБДД не устраивал - фактически они не хотели организовать соблюдение пешеходного режима на этой части берега:

- Я предлагал установить там полусферы с обеих сторон и оставить ее пешеходной - этот вариант ГИБДД не согласовала. Да и администрация была против, - пишет Кирилл.

Отметим, что тротуар вдоль берега в этом месте слишком узкий - полтора метра. При этом по нормативу ширина должна быть 0,75 метра на человека.

- Если навстречу паре гуляющих пойдет другая пара, то 50% из них будут вынуждены "топтать газон" или "идти гуськом", - говорит Кирилл. Он считает, что тротуар нужно расширить.

Добавим, что вопрос с открытым движением транспорта тоже пока остается неясным. Дело в том, что когда в 2016 году обсуждалось, сделать этот участок пешеходным или оставить его проезжим, то речь шла об одностороннем движении - от Лермонтова к Зосимовской. Однако в постановлении, подписанном Сергеем Воропановым, речи об одностороннем движении уже почему-то нет.