Вологжанин перевел девушке с сайта знакомств 7 000 рублей на билеты в «VIP-кинотеатр»

Житель Вологды перевел мошенникам 7 000 рублей, думая, что общается с девушкой на сайте знакомств.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что познакомился с девушкой в интернете. Общаясь на сайте знакомств, собеседница предложила встретиться и рассказала, что хотела бы посетить совсем недавно открывшийся в Вологде «VIP-кинотеатр». Билеты она может купить, только нужно перевести деньги.

- Под предлогом покупки билетов в дорогое заведение мужчина перевел злоумышленникам порядка 7000 рублей. Когда он понял, что никакого нового кинотеатра на самом деле нет, и никто с ним встречаться не собирается, обратился в полицию, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Еще одно заявление о мошенничестве вчера поступило в полицию Вологды от 54-летней женщины. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие убедили вологжанку, что с ее счета кто-то пытается снять деньги, и поэтому карту нужно заблокировать. Под предлогом проведения операций, необходимых для блокировки, мошенники запросили у женщины ее персональные данные, коды и пароли из СМС-сообщений. В итоге со счета были списаны все деньги – 334 тысячи рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в Великом Устюге полицейские вычислили 33-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Под вымышленными именами он предлагал на сайтах бесплатных объявлений различные лоты. Когда на товар находился покупатель, злоумышленник требовал предоплату на банковскую карту. Получив деньги, он переставал выходить на связь и деньги не возвращал.

Одной из его жертв стал житель Кургана, который хотел купить колокол. Он перевёл 14 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товар не получил.