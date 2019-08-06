В Шекснинском районе ликвидировали незаконную свалку у деревни Поддубье

06.08.2019 [Происшествия]
В Шекснинском районе ликвидировали незаконную свалку у деревни Поддубье

В Шекснинском районе природоохранная прокуратура через суд добилась ликвидации несанкционированной свалки у деревни Поддубье. 

Незаконное место накопления отходов было обнаружено сотрудниками ведомства во время проверки в Ершовском сельском поселении.

- Установлено, что администрацией сельского поселения нарушены требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с чем, рядом с д. Поддубье допущено образование несанкционированной свалки отходов, - сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

Поскольку нарушения закона вовремя не были устранены, природоохранный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать местных властей ликвидировать свалку.

- Во исполнение решения суда, администрацией поселения несанкционированная свалка ликвидирована, - сообщает прокуратура.

Ранее Newsvo сообщал, что администрация Вологды с осени 2017 года не может решить вопрос с утилизацией сгоревшего дома на Пригородной, 7. В итоге на месте рухнувшего после многократных поджогов дома, о разборе которого чиновники отчитались в 2017 году, образовалась мусорная свалка, и теперь поджигают уже ее.

 

Тэги: свалка, утилизация, вывоз мусора
Фото Череповецкой природоохранной прокуратуры

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