В Шекснинском районе ликвидировали незаконную свалку у деревни Поддубье

В Шекснинском районе природоохранная прокуратура через суд добилась ликвидации несанкционированной свалки у деревни Поддубье.

Незаконное место накопления отходов было обнаружено сотрудниками ведомства во время проверки в Ершовском сельском поселении.

- Установлено, что администрацией сельского поселения нарушены требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с чем, рядом с д. Поддубье допущено образование несанкционированной свалки отходов, - сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

Поскольку нарушения закона вовремя не были устранены, природоохранный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать местных властей ликвидировать свалку.

- Во исполнение решения суда, администрацией поселения несанкционированная свалка ликвидирована, - сообщает прокуратура.

Ранее Newsvo сообщал, что администрация Вологды с осени 2017 года не может решить вопрос с утилизацией сгоревшего дома на Пригородной, 7. В итоге на месте рухнувшего после многократных поджогов дома, о разборе которого чиновники отчитались в 2017 году, образовалась мусорная свалка, и теперь поджигают уже ее.