Администрация Вологды два года не может решить вопрос с вывозом сожженного дома на Пригородной, 7

Администрация Вологды с осени 2017 года не может решить вопрос с утилизацией сгоревшего дома на Пригородной, 7. В итоге на месте рухнувшего после многократных поджогов дома, о разборе которого чиновники отчитались в 2017 году, образовалась мусорная свалка, и теперь поджигают уже ее.

В выходные огонь на этой свалке тушили жильцы соседнего дома.

Напомним, двухэтажный дом на Пригородной, 7 был расселен в 2008 году, городская администрация должна была обеспечить его снос до 1 октября 2017 года. К концу октября того же года его успели поджечь четыре раза.

В апреле 2019 года дом горел пятый раз. Ситуация уникальна тем, что формально он к тому времени был уже... снесен. В октябре 2017 года администрация Вологды отчиталась о том, что дом на Пригородной, 7 начали разбирать.

В том же году городские власти отчитались о том, что руины дома увезут: