В Вологде загорелся расселенный дом, о сносе которого власти отчитались в 2017 году

В теме о пожарах в расселенных домах в Вологде появился неожиданный "поворот сюжета". Горят уже не только вовремя не снесенные дома, но и здания, которые, согласно данным администрации города, уже... сносили.

Накануне областное Управление МЧС сообщило о пожаре в деревянном расселенном доме на улице Пригородной, 7. Он загорелся в субботу вечером. По данным ведомства, в результате пожара обуглились стены дома на втором этаже, причина пожара - неосторожное обращение с огнем нестановленных лиц.

Такие новости о пожарах в расселенных домах для Вологды стали обыденностью, однако в этот раз случай уникален тем, что загоревшийся дом... сносили в 2017 году. То есть формально его там сейчас нет. В октябре 2017 года администрация Вологды отчиталась о том, что в городе начали разбирать три расселенных аварийных дома, среди них - дом на Пригородной, 7.

«Было принято решение, что эти три дома будут разобраны во избежание их возгорания, такие прецеденты уже были. В течение этой недели дома будут разрушены. Далее будет решаться вопрос об утилизации оставшегося строительного мусора», – сказал 26 октября 2017 года заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Павел Блинов. Пресс-релизы об этих сносах были разосланы в СМИ города.

Снос дома на Пригородной. Фото Екатерины Черняевой, сделанное в октябре 2017 года.

Напомним, двухэтажный дом на Пригородной, 7 был расселен в 2008 году, городская администрация должна была обеспечить его снос до 1 октября 2017 года. К концу октября того же года его успели поджечь четыре раза. Сейчас он горел пятый раз.

Отметим, что в системе ГИС Вологда этого дома уже нет: