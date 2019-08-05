Череповчанин, давший взятку сотруднику лесничества, стал фигурантом уголовного дела

05.08.2019 [Происшествия]

Житель Череповца подозревается в даче взятки ведущему специалисту Череповецкого территориального отдела - государственного лесничества управления организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) департамента лесного комплекса.

Как ранее сообщал Newsvo, в марте этого года 30-летнего сотрудника лесничества поймали с поличным при получении взятки в 20 тысяч рублей при продаже древесины для ее незаконного использования. От имени областного департамента мужчина заключил договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с двумя покупателями, при этом сотрудник лесничества знал, что древесина не будет использоваться по целевому назначению.

Теперь региональное управление следственного комитета сообщает, что в отношении 28-летнего местного жителя, который передал должностному лицу в качестве взятки 20 тысяч рублей, также возбудили уголовное дело, по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Тэги: взятки

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