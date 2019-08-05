Вологжанка Зоя Тутуева стала чемпионкой мира по максибаскетболу

В финском городе Эспоо накануне завершился Чемпионат мира по баскетболу для игроков старше 40 лет. В составе одержавшей победу сборной России выступала и экс-капитан «Вологды-Чевакаты», а ныне тренер академии баскетбола "Чеваката" Зоя Тутуева.



На групповом этапе россиянки встречались со сборными Великобритании и Германии, в которых одержали две уверенные победы - 93:34 и 74:50.



Стадия плей-офф началась для наших баскетболисток 1/4 финала, где они обыграли ещё один состав сборной Германии (67:36), 6 очков в общую копилку принесла и вологжанка Зоя Тутуева, пропустившая предыдущую встречу. В матче за выход в финал россиянки вновь встречались с первым составом сборной Германии, второй раз на этом чемпионате одержав уверенную победу - 82:56. В матче за золотые медали сборная России разгромила хозяек паркета, сборную Финляндии - 75:37.

Newsvo писал, что Зоя Тутуева завершила свою игровую карьеру в 2002 году.