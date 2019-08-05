Пожар на фанерном комбинате в Кадуе начался с сушильной камеры

В Кадуе ликвидировали возгорание на фанерном комбинате: пожарные проводят проливку.

"Ликвидация открытого горения произошла в 9.50, сейчас пожарные проводят проливку, то есть идет ликвидация последствий", - пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС.

Ранее Newsvo писал, что сигнал о возгорании в цехе сортировки на улице Западной, 4а поступил пожарным сегодня в 6 утра. По словам начальника 2 отряда федеральной противопожарной службы по Вологодской области Андрея Горчакова, работающего на месте, очаг возгорания находился в сушильной камере на территории цеха. В цехе в момент начала пожара работали 65 человек, все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

В 6.20 возгорание было локализовано, его площадь составила более 3 000 квадратных метров.

«Кадуйский фанерный комбинат» - одно из старейших предприятий района. Предприятие специализируется на производстве фанеры из шпона лиственных пород.