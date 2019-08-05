Пожар на фанерном комбинате в Кадуе начался с сушильной камеры

05.08.2019 [Происшествия]

В Кадуе ликвидировали возгорание на фанерном комбинате: пожарные проводят проливку.

"Ликвидация открытого горения произошла в 9.50, сейчас пожарные проводят проливку, то есть идет ликвидация последствий", - пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС.

Ранее Newsvo писал, что сигнал о возгорании в цехе сортировки на улице Западной, 4а поступил пожарным сегодня в 6 утра. По словам начальника 2 отряда федеральной противопожарной службы по Вологодской области Андрея Горчакова, работающего на месте, очаг возгорания находился в сушильной камере на территории цеха.  В цехе в момент начала пожара работали 65 человек, все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

В 6.20 возгорание было локализовано, его площадь составила более 3 000 квадратных метров.

«Кадуйский фанерный комбинат» - одно из старейших предприятий района. Предприятие специализируется на производстве фанеры из шпона лиственных пород.

 

 

 

 

Тэги: undefined

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска
Дочь Евгения Шулепова выступила против бетонной набережной в Вологде
Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой
Глава Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова дарит дом в Верховажском районе
В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок
Рейтинг Олега Кувшинникова в предвыборной гонке опустился еще на два процента
04.08.2019 [Общество]

Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 

1361
0
05.08.2019 [БлогоVO]

Наконец-то вологодская церковь высказалась за набережную!

228
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка Зоя Тутуева стала чемпионкой мира по максибаскетболу
Пожар на фанерном комбинате в Кадуе начался с сушильной камеры
Стартовали работы по ремонту трассы Сокол-Харовск-Вожега
За гибель двух пьяных рабочих при разборе здания в Вологде мастера оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Вожегодском районе в открытом гараже обнаружили человеческие останки
В Череповце трамвай сбил 82-летнюю пенсионерку
В Кирилловском районе сотрудники ГИБДД попросили священника освятить аварийные дороги
 


04.08.2019 [Общество]

Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 

1361
0
05.08.2019 [БлогоVO]

Почему многие говорят: митинг был несанкционированный» и потому последовало наказание властей

161
0
30.07.2019 [Обзор Прессы]

Как студенты московского киноколледжа выезжают бродячим театром в Кадников

451
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика