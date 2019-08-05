В Кадуе произошел крупный пожар на фанерном комбинате

05.08.2019 [Происшествия]

Утром 5 августа произошел крупный пожар на фанерном комбинате в Кадуе. Сигнал о возгорании в цехе сортировки на улице Западной, 4а поступил пожарным в 6.00.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем. В ночной смене цеха находилось 65 человек. Все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Огнем было охвачено около 3250 квадратных метров, в 6.20 пожар удалось локализовать, угрозы распространения пламени на соседние строения нет. 

Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщал Newsvo, «Кадуйский фанерный комбинат» - одно из старейших предприятий района. Предприятие специализируется на производстве фанеры из шпона лиственных пород.

В декабре 2017 года на предприятии произошел несчастный случай: 38-летний работник комбината упал в транспортер подачи сырья и получил травмы, от которых позднее скончался в больнице.

 

Тэги: undefined
Фото пресс-службы областного УМЧС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска
Дочь Евгения Шулепова выступила против бетонной набережной в Вологде
Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой
Глава Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова дарит дом в Верховажском районе
В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок
Рейтинг Олега Кувшинникова в предвыборной гонке опустился еще на два процента
02.08.2019 [Политика]

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»

4371
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка Зоя Тутуева стала чемпионкой мира по максибаскетболу
Пожар на фанерном комбинате в Кадуе начался с сушильной камеры
Стартовали работы по ремонту трассы Сокол-Харовск-Вожега
За гибель двух пьяных рабочих при разборе здания в Вологде мастера оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Вожегодском районе в открытом гараже обнаружили человеческие останки
В Череповце трамвай сбил 82-летнюю пенсионерку
В Кирилловском районе сотрудники ГИБДД попросили священника освятить аварийные дороги
 


04.08.2019 [Общество]

Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 

1361
0
05.08.2019 [БлогоVO]

Почему многие говорят: митинг был несанкционированный» и потому последовало наказание властей

161
0
30.07.2019 [Обзор Прессы]

Как студенты московского киноколледжа выезжают бродячим театром в Кадников

451
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика