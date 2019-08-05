В Кадуе произошел крупный пожар на фанерном комбинате

Утром 5 августа произошел крупный пожар на фанерном комбинате в Кадуе. Сигнал о возгорании в цехе сортировки на улице Западной, 4а поступил пожарным в 6.00.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем. В ночной смене цеха находилось 65 человек. Все они покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Огнем было охвачено около 3250 квадратных метров, в 6.20 пожар удалось локализовать, угрозы распространения пламени на соседние строения нет.

Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщал Newsvo, «Кадуйский фанерный комбинат» - одно из старейших предприятий района. Предприятие специализируется на производстве фанеры из шпона лиственных пород.

В декабре 2017 года на предприятии произошел несчастный случай: 38-летний работник комбината упал в транспортер подачи сырья и получил травмы, от которых позднее скончался в больнице.