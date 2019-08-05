За гибель двух пьяных рабочих при разборе здания в Вологде мастера оштрафовали на 50 тысяч рублей

05.08.2019 [Происшествия]

Жителя Шекснинского района, руководившего демонтажем здания бывшей мебельной фабрики на улице Машиностроительной, оштрафовали на 50 тысяч рублей за гибель двух пьяных рабочих.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 15 декабря 2018 года: двое мужчин погибли при разборе одного из зданий мебельной фабрики на улице Машиностроительной, 43. Следователи выяснили, что обвиняемый заключил с одной из фирм договор о выполнении подрядных работ по демонтажу зданий, возложил на себя обязанности мастера строительных и монтажных работ.

- К работам мужчина привлек двух знакомых без оформления трудовых или гражданско-правовых отношений, а также без надлежащего обеспечения безопасных условий труда. 15.12.2018 работодатель заметил, что работники находятся в состоянии алкогольного опьянения и потребовал прекратить работу. Однако не убедился в том, что указание выполнено и работники покинули производственную территорию. В результате обвала демонтируемого здания работники, которые продолжали собирать кирпичи, погибли от причиненных травм, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина полностью признал свою вину, еще до суда выплатил родственникам погибшим денежные компенсации в счет морального вреда и затрат на похороны. Рассмотрев представленные следователями материалы, принял решение о назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Тэги: обрушение, гибель людей, приговор

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