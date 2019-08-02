В Вологде аферист предупредил пенсионерку о мошенниках и украл с ее счета 77 тысяч рублей

02.08.2019 [Происшествия]

В Вологде 64-летняя женщина перевела 77 тысяч рублей телефонному мошеннику, представившемуся сотрудником службы безопасности банка.

Преступник предупредил пенсионерку об участившихся случаях мошенничества и сказал, что теперь сотрудники банка якобы собирают персональные данные клиентов. Женщина не только раскрыла злоумышленнику данные своей карты, но и продиктовала коды из сообщений, приходивших на её телефон. В результате мошеннических действий со счёта пенсионерки было списано 77 тысяч рублей  

Ещё одна женщина, на этот раз в Вологодском районе, сама перевела деньги мошенникам, а затем написала заявление в полицию.

Как рассказали корреспонденту newsVO в пресс-службе областного УМВД, 57-летней женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он спросил, не заказывала ли она что-либо в сети интернет за последнее время. Оказалось, что она заказывала БАДы. Тогда мошенник сказал, что заказанные добавки оказались некачественными, и за это ей положена компенсация. В ходе дальнейшего разговора аферист убедил потерпевшую перевести на указанную им банковскую карту 40 тысяч рублей в качестве комиссии.

Всего за минувшие сутки три жителя региона обратились в полицию с заявлением о хищении денег с банковских карт. Ущерб от действий мошенников составил 120 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают подозреваемых.

Ранее Newsvo сообщал, что череповчанин за несколько недель перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за купленный им некачественный чай.

Тэги: мошенничество

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