Череповчанин перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за некачественный чай

26.07.2019 [Происшествия]

Череповчанин за несколько недель перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за купленный им некачественный чай.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, этим летом мужчина приобрел упаковку чая за 1,5 тысячи рублей. В конце июня ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры из Москвы. Звонивший убедил жителя Череповца, что ему полагается компенсация в сумме 580 тысяч рублей, поскольку ранее купленный им чай был некачественный.

- В дальнейшем потерпевшему стали поступать звонки от якобы сотрудников одного из банков. Они поясняли, что теперь мужчине необходимо перечислить денежные средства в качестве оплаты пошлин и страховок для получения компенсации. В общей сумме мужчина перевел мошенникам 715 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировали 17 заявлений от жителей региона о различных видах хищений денежных средств с банковских карт путем обмана. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около миллиона рублей.

Полиция просит вологжан быть предельно бдительными. При поступлении звонков о блокировке правоохранители рекомендуют самим обратиться в банк и узнать состояние банковской карты. Необходимо помнить, что сотрудники банка не запрашивают пин-коды карт и другие секретные данные клиентов. Товары и услуги лучше покупать на проверенных интернет-сайтах. 

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде на 120 тысяч рублей оштрафовали мошенника, который откликался на объявления о поиске потерявшихся вещей и предлагал за вознаграждение вернуть пропажу. Когда деньги поступали на его счет, молодой человек переставал выходить на связь.

Тэги: чай, дистанционное мошенничество, мошенничество

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