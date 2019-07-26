Череповчанин перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за некачественный чай

Череповчанин за несколько недель перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за купленный им некачественный чай.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, этим летом мужчина приобрел упаковку чая за 1,5 тысячи рублей. В конце июня ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры из Москвы. Звонивший убедил жителя Череповца, что ему полагается компенсация в сумме 580 тысяч рублей, поскольку ранее купленный им чай был некачественный.

- В дальнейшем потерпевшему стали поступать звонки от якобы сотрудников одного из банков. Они поясняли, что теперь мужчине необходимо перечислить денежные средства в качестве оплаты пошлин и страховок для получения компенсации. В общей сумме мужчина перевел мошенникам 715 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировали 17 заявлений от жителей региона о различных видах хищений денежных средств с банковских карт путем обмана. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около миллиона рублей.

Полиция просит вологжан быть предельно бдительными. При поступлении звонков о блокировке правоохранители рекомендуют самим обратиться в банк и узнать состояние банковской карты. Необходимо помнить, что сотрудники банка не запрашивают пин-коды карт и другие секретные данные клиентов. Товары и услуги лучше покупать на проверенных интернет-сайтах.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде на 120 тысяч рублей оштрафовали мошенника, который откликался на объявления о поиске потерявшихся вещей и предлагал за вознаграждение вернуть пропажу. Когда деньги поступали на его счет, молодой человек переставал выходить на связь.