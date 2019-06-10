В Вологде осудили мошенника, который предлагал за вознаграждение вернуть потерянные вещи

В Вологде на 120 тысяч рублей оштрафовали мошенника, который откликался на объявления о поиске потерявшихся вещей и предлагал за вознаграждение вернуть пропажу. Когда деньги поступали на его счет, молодой человек переставал выходить на связь.

- Находя на сайтах в разных областях страны объявления об утере телефонов, документов, ключей, звонил пострадавшим и за переведенные на счёт его телефона деньги обещал незамедлительно вернуть «потерю». При этом поступившие на счет его телефона деньги обналичивал, а имущество к хозяевам не возвращал и не имел возможности вернуть, - сообщает прокуратура Вологды.

Жертвами 24-летнего мошенника стали жители Вологды, Череповца, Грязовца, Ленинградской, Курской, Тверской, Ивановской областей.

Один из эпизодов вологжанин совершил вместе с подельником 33-х лет. Обоих участников преступной деятельности суд приговорил к наказаниям виде штрафа в размере 120 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно.