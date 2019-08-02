В Шексне исчезла установленная во дворе жилого дома детская площадка

02.08.2019 [Общество]
В Шексне исчезла установленная во дворе жилого дома детская площадка

Жители Шексны удивлены тем, что из двора дома на улице Сапожникова пропала только что установленная детская площадка. Пост об этом появился накануне в группе «Шексна | OnLine» в соцсети.

— Сказать, что у меня шок, это ничего не сказать. Ещё с утра во дворе домов Сапожникова находилась современная детская площадка, возведенная в рамках программы «Народный бюджет». К вечеру она исчезла, осталась лишь загаженная площадка. Ни тебе новой площадки, ни старой. Сама не слышала (была на работе), говорят, что комиссия не приняла у подрядчика (а он аж с Таганрога) выполненные работы, — написала Лариса Смирнова.

По данным администрации поселка, подрядчик, которого нашли для выполнения работ, не смог выполнить их качественно.

— Контракт на обустройство детской игровой площадки по ул. Сапожникова с ИП Лапшин С. В. расторгнут. Подрядчик не смог предоставить и надлежаще смонтировать безопасное детское игровое оборудование. Средства граждан, местного и областного бюджета на счетах поселения, — сообщает администрация Шексны.

Однако местные жители говорят, что двор, после того, как увезли установленное оборудование, небезопасен для детей — из земли торчат металлические конструкции, оставшиеся от предыдущего подрядчика.

Фото Евгения Фомичева, vk.com

По данным сайта госзакупок, за оборудование детской площадки предпринимателю Лапшину должны были заплатить 650 тысяч рублей. Теперь процедуру поиска подрядчика запустят вновь.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце бизнесмена Андрея Шебалина вынудили демонтировать детскую площадку, которую пять лет назад он установил за свой счет во дворе домов № 5 и 3 по улице Остинской.

Тэги: народный бюджет, детские площадки
Фото из группы "Шексна | OnLine" в соцсети

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