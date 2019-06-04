В Череповце предпринимателя обязали снести установленную за его счет детскую площадку

В Череповце бизнесмена Андрея Шебалина вынудили демонтировать детскую площадку, которую пять лет назад он установил за свой счет во дворе домов № 5 и 3 по улице Остинской.



Площадка была дополнением к торговому центру «Народный дисконт»: его бизнесмен по соглашению с местными жителями построил у домов. Предприниматель рассказывает, что стоимость горки, песочницы, качелей, лавочек и урн на тот момент превышала 100 тысяч рублей. Недавно Андрей Шебалин получил от Росреестра предписание, в котором говорилось, что площадку нужно снести, поскольку она находится на чужой земле.

«Я бы понял, если бы оборудование было в аварийном состоянии, шаталось, болталось, нужно было бы за детей переживать… Нам еще и штрафом угрожали. Получается, предприниматели, строящие за свой счет что-то для людей, являются самозахватчиками земли», — рассказал cherinfo.ru бизнесмен.

По словам управляющего торговым центром Андрея Толмачёва, формально причиной проверок со стороны Росреестра стали жалобы жильцов на мусорный контейнер, который также на территории двора установил этот же предприниматель.

«Якобы в контейнере копаются бомжи, а потом идут на детскую площадку и там разбирают найденное. Мы контейнер убрали, но в поле зрения проверяющих попала и детская площадка. Жильцы заявили, что разрешения на установку площадки они не давали, хотя оно точно было. К сожалению, у нас документ утерян, предъявить в Росреестр мы его не смогли. Поэтому, как от нас требовалось, площадку демонтировали», - говорит управляющий торговым центром Андрей Толмачёв.

Председатель ТСН по Остинской, 3 Ксения Романюк говорит, что жильцы не выступали против или за площадку, не жаловались на нее, а о соглашении она ничего не знает - товарищество собственников недвижимости образовано недавно.