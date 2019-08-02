В Череповце объявлен в розыск мужчина, избивший подростка

В Череповце полиция объявила в розыск мужчину, который 6 июня на улице Олимпийской избил 17-летнего подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.116 УК РФ «Побои».

- Компания подростков, в которой был потерпевший, шла по двору, когда этот мужчина, по словам юноши, повел себя агрессивно и ударил его. Причины такого поведения разыскиваемого неясны, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении мужчины на фото, просьба сообщить инициатору розыска по телефону 8-900-541-07-13, либо в дежурную часть второго отдела полиции УМВД России по г. Череповцу: (8202) 67-14-01, 67-14-45.

Ранее Newsvo сообщал, что на прошлой неделе в Вожеге задержали молодого человека, который подозревается в нападении на 6-летнего ребенка.