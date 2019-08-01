В Череповце осудили условно хулигана, который бутылкой кагора разбил окно в автобусе

01.08.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, который, после того, как его высадили из автобуса, кинул в окно бутылку кагора. Стекло разбилось, перевозчику пришлось его менять.

Инцидент произошел днем 13 марта в автобусе №31. Один из пассажиров во время движения пил алкоголь из находившейся в пакете бутылки, буянил и ругался матом. На замечания кондуктора мужчина не реагировал. Тогда на остановке «Улица Суворова» водитель решил высадить мужчину из салона. При помощи двух других пассажиров ему это удалось. Разозлившись, высаженный из автобуса череповчанин бросил пакет с бутылкой и разбил стекло в автобусе.

- На асфальте рядом с автобусом валялись осколки бутылки, на этикетке которой было название «Кагор», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На суде мужчина заявил, что в автобусе никому не мешал и не ругался, а в произошедшем винит водителя автобуса и кондуктора.

- Считает, что кондуктор безосновательно затеяла с ним конфликт, он вел себя спокойно и никому не мешал. Водитель и кондуктор, по мнению П. , необоснованно вытолкнули его из автобуса, поэтому и они должны нести ответственность за свои действия, - говорится в материалах дела.

Череповецкий городской суд признал мужчину виновным в порче имущества на общественном транспорте и хулиганстве, и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, по решению суда, хулиган должен будет выплатить предпринимателю-перевозчику 139 822 рубля материального ущерба (стоимость узлов и деталей, ремонтных работ и услуг по проведению экспертизы).

Ранее Newsvo сообщал, что в мае в Череповце хулиган выкинул кондуктора из автобуса на асфальт - женщина получила травму головы.

Тэги: хулиганство, автобусы, общественный транспорт

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