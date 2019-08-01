Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска

Предприниматель, почетный гражданин Великого Устюга Виктор Чучин на своем плоту доплыл до Архангельска. Он и его команда из пяти человек преодолели по Северной Двине около 700 километров.

- Я думаю, мы первые, кто на плоту преодолел этот путь. Шли довольно быстро за 11 дней. Обычно 4–5 километров в час, иногда скорость доходила до 8 километров в час. Идем на малом газу, чтобы экономить топливо. Пол-литра уходит на километр пути, даже поменьше, - говорит Виктор Николаевич в интервью порталу 29.ru.

На своей странице в соцсети Виктор Чучин рассказал, что на подступах к Архангельску команда едва справилась со штормовым ветром:

- Плот вынесло на большую воду на 3 км от берега. Не прекращающийся дождь, сильный ветер и большая волна не давали плоту не только приблизиться к берегу, но и просто развернуться в сторону берега сильный ветер не позволял. Пришлось отойти ещё дальше к острову где ветер позволил развернуть плот в сторону берега. Запустили второй мотор на лодке и двойной тягой удалось подойти к берегу в начале береговой линии Архангельска, где и остановились.

Из Архангельска обратно в Великий Устюг плот увезут в разобранном виде на грузовиках.

О том, как Виктор Чучин живет и работает летом на плоту, читайте в публикации Newsvo "Вологодский предприниматель руководит бизнесом с плота".

В прошлом году Виктор Чучин "модернизировал" свой плот, сейчас он выглядит так: