Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой

Жильцы дома на улице Добролюбова, 16 в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой. Вологжане, которые десятки лет ходили по этому тротуару, не могут понять, почему прокуратура не видит в этом никакого нарушения.

Четырехэтажный дом на Добролюбова, 16 был построен в 2015 году. Заказчик строительства - ООО "Горпроект" (учредитель и директор - Игорь Зяблицев). Товарищество собственников недвижимости "Добролюбова 16" было зарегистрировано 30 июля 2015 г., но 18 октября 2018 года ликвидировалось. Директор и ликвидатор - Чаев Александр Фёдорович.

По неподтвержденной информации, в разрешении на строительство дома указано, что возле дома можно обустроить парковку площадью 70 кв.м., а также дополнительные гостевые парковочные места, огороженные цепным ограждением с дистанционным управлением. Однако каким образом департамент городского хозяйства мог разрешить использовать тротуар под гостевую парковку, остается загадкой. Кроме того, на этой общегородской территории вырубили деревья и убрали газон.

Слева - тротуар и газоны, который после появления там нового дома почему-то стал парковкой. Фото 2010 года.

Вологжане, которые ходят возле дома на Добролюбова, 16, предполагают, что там живут "непростые" жители, у которых есть знакомые в администрации и прокуратуре - на парковке часто стоят дорогие иномарки.

Кроме того, на тротуаре возле этого дома без разрешения сначала установили шлагбаум. Его обязали демонтировать. С апреля по декабрь 2017 года административный департамент составил четыре протокола о незаконной установке шлагбаума на тротуаре возле Добролюбова, 16.

Жители дома эти протоколы игнорировали. В августе 2018 года, когда сотрудник городской администрации, ответственный за контроль этого предписания, выезжал на место, шлагбаум все еще не был убран. В своем ответе начальник департамента городского хозяйства Павел Блинов в 2018 году подтвердил, что товарищество собственников недвижимости «Добролюбова. 16» использует земельный участок площадью 246 кв.м. в нарушение требований ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ. Эта информация была передана в прокуратуру города.

Публичная кадастровая карта подтверждает, что этот тротуар не принадлежит дому:

На карте тротуар слева от зеленого участка.

А вот в прокуратуре города решили иначе. Там ответили, что автостоянка относится к элементам благоустройства, соответственно, этот участок якобы используется по назначению. Фактически, в прокуратуре одобрили парковку и шлагбаум для конкретного дома на общегородской территории.

И.о. прокурора города А.В. Пахолков в 2018 году увидел нарушение лишь в том, что для установки шлагбаума не было получено разрешение на проведение земляных работ. Эту информацию прокуратура направила обратно в администрацию Вологды. Вторым адресатом стал Росреестр.

Однако проблема так и осталась: общегородской тротуар занят парковкой.

Незаконный шлагбаум в итоге все-таки убрали. А вот нарушение с парковкой на тротуаре в администрации города, судя по всему, не признают. Из недавнего ответа и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского следует, что…. он не знает, где там тротуар, а где - парковка, и что для установления "истины" нужно провести научно-исследовательскую работу:

- В настоящее время четкие границы тротуара и парковочного пространства в указанном в обращении месте не установлены. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Вологды. Срок окончания научно-исследовательской работы – август 2019 года.

Этот ответ чем-то напоминает ответ городской администрации жителям другого района, Охмыльцево. Они уже несколько лет не могут добиться обустройства дороги к участкам для многодетных семей, а чиновники в одном из ответов написали им, что «Территория г. Вологда находится в зоне московского оледенения. В непосредственной близости находится краевая зона ранневалдайского оледенения. Днепровская морена имеет в окрестностях Вологды широкое распространение».