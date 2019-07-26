«Зачем нам такой город?»: многодетным семьям в Охмыльцево в Вологде пришлось делать дорогу из линокрома

Евгения Сибирцева

В Вологде многодетные семьи, получившие землю в микрорайоне Охмыльцево под строительство домов, уже больше четырех лет ждут, когда там сделают дорогу, чтобы эти участки стали доступными. Людям выделили землю, но там нет не только инфраструктуры, но даже просто дороги, чтобы туда добраться. Вместо этого на улице Космонавтов непроезжая жижа, по которой сложно проехать даже на внедорожнике. Отчаявшись добиться адекватной реакции властей, жители стали стелить на жижу линокром, чтобы хоть как-то по ней ездить. Кроме того, видя такое игнорирование проблем в Охмыльцево, вологжане начали собирать подписи за выход этой территории из состава Вологды.

- Устали ждать обещанного. Пока хоть какой-то проезд сделать. Делаем сами. Так надёжней. Район Охмыльцево, - написали жители, выложив в соцсеть фото "дороги", покрытой линокромом с крыш.

Линокром, уложенный в жижу, пока заменяет людям дорогу. Фото: vk.com/club171504113

Сделать дорогу помешало ранневалдайское оледенение?

Об этой проблеме еще в феврале 2019 года писал житель Охмыльцево Алексей Калганов. Он рассказал, что четыре года назад жители направляли в администрацию Вологды письмо. В нем они напомнили городским чиновникам, что участки для многодетных семей должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой согласно статье 10 Закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года N 3627-ОЗ.

В ответе чиновники проинформировали вологжан, что «Территория г. Вологда находится в зоне московского оледенения. В непосредственной близости находится краевая зона ранневалдайского оледенения. Днепровская морена имеет в окрестностях Вологды широкое распространение».

- «Пять» за эрудированность и «два» за глумление над жителями своего города. Не удивлюсь, если хвастался в кулуарах, как ловко ответил-отбрил! - написал об этом ответе Алексей.

Администрация Вологды игнорирует не только условия областного закона, но и Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

В нем Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручается до июля 2012 года разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Все эти годы многодетные семьи направляют обращения в разные инстанции и получают отписки. В ноябре 2016 года прокуратура признала нарушение закона, вынесла представление мэру, но это тоже ни к чему не привело.

- Летом 2017 года приехали 7 машин с битым асфальтом, что снимали по программе благоустройства города, кинули в глину, раскатали и отчитались о выполненной работе, - рассказал Алексей Калганов.

После очередного обращения в прокуратуру, ведомство вновь выдало предписания устранить нарушения.

- В этот раз, весной 18 года, пошли автомашины с щебнем. Казалось бы вот оно! Но увы. Как всегда, щебень был высыпан в сырую глину (лом асфальта к тому времени благополучно погрузился в пучину) с абсолютным нарушением какой-либо технологии, и что самое интересно, сделана лишь треть дороги, которую Воропанов тактично называет «проездом для подвоза стройматериалов», несмотря на то, что уже получены адреса, где сказано - ул. Космонавтов! Но на уже третье заявление (!!) Прокуратура отвечает, что мол, всё хорошо, всё сделано, можете жить спокойно. Да и сам мэр Сергей Воропанов, тоже говорит в очередном ответе: «Работы выполнены в полном объёме». ГДЕ???? То, что он лично не пытался проехать по этой дороге, это понятно, но неужели ему доложили, что всё в порядке? Неужели мэра обманули??? - удивляется Алексей.

Такой была "дорога" летом 2018 года - после двух "ремонтов". Фото Алексея Калганова.

Обращения жителей Президенту РФ из Москвы просто перенаправляли в администрацию Вологды:

- Угадайте, кто и что отвечали? Да. Всё те же и всё так же. Денег нет, не запланировано, не предусмотрено, но когда-то мы обязательно вспомним про вас, - рассказывает вологжанин об ответах городской администрации.

В мае 2019 года жители получили еще один ответ из администрации Вологды, который тоже сводился к тому, что "денег нет, но вы держитесь":

- Решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 2018 года № 1680 "О бюджете города Вологды на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на мероприятия по проектированию и строительству улицы Космонавтов финансовые средства в 2019 году не предусмотрены.

В ответе также говорится, что "дорогу" подсыпают инертными материалами, которые соответствуют ГОСТам. На этот раз для подсыпки привезли... глину с корнями:

- Очень интересно ответил Макаровский, текст прилогаю. Указаны ГОСТЫ по подсыпке. Но оказалось читать про ГОСТЫ следует только для повышения своей эрудиции, и расширения кругозора. Зачем начальник департамента их приложил- не понятно, ибо его зам расшифровал это официальное заявления так- ГОСТЫ - это как надо делать дороги. Но не у вас. А для нас на сегодня 4 машины выборки и 4 машины глины с корнями. Обещанный ФАМ (ред. - фрезерованный асфальт), как оказалось, дорогОй, и подрядная организация (Дорсервис) в гробу видала просьбу Администрации отдать его на дорогу к участкам многодетных, - пишут жители.

Тот самый материал для подсыпки "дороги".

Денег нет, но вы держитесь

Этим летом жителям снова пообещали сделать проезд к участкам:

- Сегодня разговаривал с депутатом от ЕР Еленой Земчихиной. Обещают продолжить работы по подвозу отсыпки и (наконец то!!) формированию нормального проезда по ул Космонавтов к участкам многодетных! Срок назван 15 июля! Осталось совсем немного подождать. Хотя ранее назывались сроки - после схода снега, потом после 21 мая, - написал Алексей Калганов в группе микрорайона 5 июля.

Однако что-то снова пошло не так.

- Уже 16 июля. Что-то на дороге никаких изменений. Видимо про нас забыли. Опять. Никакие письма и жалобы в Обл и Гор. Администрацию не действуют, - написал 16 июля житель Охмыльцева Владимир Кротов.

10 июня из администрации Вологды пришла очередная отписка:

- Про водоснабжение и канализации, ввиду дороговизны предлагается скинуться. Спасибо за заботу, там недорого, миллиона по полтора ( 4 года назад смета была 13 000 000), - иронизируют жители. - Про газ так же, ничего утешительного.

Охмыльцево в 2015 году. Фото из группы ТОС "Охмыльцево".

«Дорог нет, газа нет, тепла нет, канализации и водоснабжения нет»

Не решены в Охмыльцево и проблемы с газификацией:

- Магистраль проходит в 230 метрах от границы участков многодетных, соответственно никаких льгот не предусматривается (интересно, эти 30 метров, что лишили нас льготы, изначально были заложены?) А полная смета, до одного только участка -5,5 млн руб. Только за разработку проекта газовики попросили 660 тыс. руб. !! И это в городе. В городе Вологда. Откуда такие аппетиты?? Почему за наш счёт?? Водоснабжение и водоответвление 4 года назад стоило 13 млн руб, сейчас лучше и не спрашивать. Зададим вопрос. Зачем мы входим в территорию города Вологда? Выделите нас обратно в сельское поселение, по крайне мере у нас будут сельские тарифы на электроэнергию. Будем топить дровами, передвигаться на лошадях и тракторах, вода из колодцев, вместо канализации – выгребная яма. А сейчас- дорог нет, газа нет, тепла нет, канализации и водоснабжения нет. Есть только городские тарифы. Зачем нам ТАКОЙ город? - эти вопросы Алексей задавал в феврале 2019 года.

Поняв, что от властей ничего не добиться, жители начали собирать подписи за выход территории из муниципального образования города Вологда. По словам Алексея Калганова, решение о присоединении Охмыльцево, которое тогда было деревней, к городу было принято в 1990-х годах. Однако жителям от этого лучше не стало. Алексей рассказал Newsvo, что налоги стали тоже выше. Они не видят смысла оставаться в составе города с таким отношением руководства Вологды к людям.

В тему

В марте 2014 года на градостроительном совете рассматривали план застройки южного микрорайона - территории возле Окружного шоссе в районе деревень Охмыльцево и Чернышево.