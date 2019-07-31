Жительница Тарногского района незаконно обналичила материнский капитал

В отношении жительницы Тарногского района возбудили уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом, сообщает прокуратура Вологодской области.

По версии следствия, в 2013 году женщина решила обналичить материнский капитал, для этого она обратилась в КПК «Резервный капитал», а затем в КПК «Содействие». В обоих фирмах она оформила кредиты на покупку жилья на общую сумму 453 тысячи рублей. Позже женщина действительно приобрела недвижимость, однако за значительно меньшие суммы, а разницу использовала по своему усмотрению. То есть часть материнского капитала была использована не по назначению.

Поскольку по кредиту тарногжанка не платила, в 2016 году директор КПК «Содействие» обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении должницы.

- Поскольку в ходе доследственной проверки умысел на совершение преступления не был доказан, по результатам проверочных мероприятий в декабре 2016 года участковым уполномоченным полиции принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Однако в прокуратуре, сопоставив факты и собрав дополнительные сведения, в мае 2019 года решили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесли неправомерно, материалы вернули в полицию. В итоге было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере. Ведется следствие.

Ранее Newsvo сообщал, что завершили расследование уголовного дела по факту хищения более 3 млн рублей из федерального бюджета. Это средства материнского капитала, которые незаконно использовали жители города при покупке квартир. В этом им помогала руководитель одного из агентств недвижимости.