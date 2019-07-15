В череповецком агентстве недвижимости клиентам помогали незаконно использовать материнский капитал

В Череповце завершено расследование уголовного дела по факту хищения более 3 млн рублей из федерального бюджета. Это средства материнского капитала, которые незаконно использовали жители города при покупке квартир. В этом им помогала руководитель одного из агентств недвижимости.

Хищение бюджетных денег обнаружилось в конце 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Как выяснили следователи, 33-летняя череповчанка, руководитель агентства недвижимости предоставляла займы клиентам для осуществления незаконных сделок с недвижимостью с использованием выплат материнского капитала.

Все хищения бюджетных денежных средств совершались по одной схеме:

- Череповчанки обращались к риэлтору и просили найти жилое помещение, которое они смогут приобрести, используя материнский капитал. Как правило, стоимость подобранного жилья не превышала 350 тысяч рублей. При этом женщины поясняли руководителю фирмы, что часть денежных средств материнского капитала желают получить наличными на руки и распорядиться ими в своих целях. Руководитель фирмы, используя свое служебное положение, вступала с ними в сговор, направленный на хищение средств федерального бюджета. Она предлагала клиенткам указать в договоре купли-продажи сумму, предусмотренную сертификатом на материнский капитал. На расчетный счет организации из федерального бюджета переводились средства материнского капитала в полном объеме, - сообщает областное УМВД.

По устной договоренности риелтор получал вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а оставшаяся часть денежных средств передавалась клиенту. Такой «услугой» воспользовались восемь жительниц Череповца в возрасте от 24 до 39 лет. Ущерб федеральному бюджету составил более 3 млн рублей.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Руководителю агентства недвижимости и держательницам материнских сертификатов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

Название агентства недвижимости областное УМВД не сообщает.