Чиновники правительства Вологодской области стали реже получать подарки

30.07.2019 [Общество]

Количество подарков, полученных чиновниками правительства Вологодской области на протокольных мероприятиях, за последние годы уменьшилось на 42%. Такие данные приводит региональный департамент госуправления и кадровой политики.

Как ранее сообщал Newsvo, чиновникам запрещается принимать подарки, за исключением тех случаев, когда эти подарки преподносятся в ходе протокольных мероприятий, деловых встреч и командировок. Эти подарки чиновники обязаны сдавать своему руководству для последующего определения их судьбы. Если подарок стоит меньше 3 тысяч рублей, то служащий может получить его обратно, а если стоимость больше, его можно выкупить. Иначе подарок передается на хранение в соответствующее учреждение. Переданные «протокольные» подарки подлежат учету.

- Первое полугодие текущего года не стало исключением, служащими области сдано 7 подарков, что на 15 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года, - сообщает сайт областного правительства.

Всего с 2016 года сдано 270 подарков на общую сумму 1,3 млн. рублей, при этом ни один из чиновников выкупить подарок не пожелал.

Департамент имущественных отношений Вологодской области пробовал продавать подарки с аукциона. Однако, как выяснилось, серьезных денег на этом не заработать: Newsvo писал, что статуэтку «Подать руку» в итоге удалось реализовать по цене, в 10 раз ниже стартовой. Если в сентябре 2017 года ее выставляли на торги за 10 800 рублей, то 12 ноября 2018 она была продана за 1 110 рублей Игорю Калабанову.

 

Тэги: подарки, бюджет. чиновники

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