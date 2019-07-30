Рейтинг Олега Кувшинникова в предвыборной гонке опустился еще на два процента

30.07.2019 [Политика]

Рейтинг Олега Кувшинникова упал еще на два процента. Речь идет об ожидаемых результатов первых туров выборов глав регионов, которые ежемесячно публикуются на сайте политтехнолога Леонида Давыдова.

Согласно данным «Давыдов. Индекс», сейчас негативный прогноз у трех губернаторов: Вологодской и Липецкой областей и Алтайского края. При этом у главы Алтайского края Олега Хорохордина рейтинг остался на том же уровне (47%), у главы Липецкой области Игоря Артамонова опустился за месяц на четыре процента (до 54%), а у Олега Кувшинникова – на два процента (до 42%).

Положительно «Давыдов. Индекс» оценивает прогноз первого тура выборов у глав всего трех регионов: Забайкальского края, Курганской и Волгоградской областей.

Олег Кувшинников со своим сроком губернаторства 86 месяцев попал в список 28 "губернаторов-долгожителей" России.

Тэги: выборы, губернатор

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