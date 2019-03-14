Олег Кувшинников попал в рейтинг 28 "губернаторов-долгожителей" России

Глава Вологодской области попал в список "губернаторов-долгожителей" России. Всего в нем 28 губернаторов (см. схему в галерее).

Рейтинг составлял центр социальных инноваций «Чёрный куб» – крупнейший на Дальнем Востоке центр анализа социально-политических процессов и изучения общественного мнения. В список «губернаторов-долгожителей» вошли только действующие главы субъектов РФ, которые занимают свои должности более одного срока подряд. Их поделили на три три группы в зависимости от срок нахождения у власти. Первая - "неизменные" губернаторы (150 месяцев и более), вторая - "укоренившиеся" (100-150 месяцев), третья - "стабильные" (до 100 месяцев).

В группу "неизменных" попали всего четыре главы - Республики Алтай, Ульяновской, Калужской и Белгородской областей. Еще 11 губернаторов - "укоренившиеся".

Олег Кувшинников с своим сроком губернаторства 86 месяцев попал в третью группу. По длительности этого периода он занял третье место в списке "стабильных" глав регионов. Напомним, Олег Кувшинников занял этот пост 28 декабря 2011 года.