Суд обязал коммунальщиков реконструировать очистные сооружения в деревне Коротово Череповецкого района

В Череповецком районе суд обязал ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» до конца июля 2020 года реконструировать очистные сооружения в деревне Коротово Череповецкого района. Проверка Роспотребнадзора выявила там нарушения экологических норм.

В материалах дела говорится, что фирма обслуживает канализационные сети и очистные сооружения в деревне.

— Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта поступают на биологические очистные сооружения д. Коротово Череповецкого района Вологодской области, где должны подвергаться очистке и обеззараживанию, после чего сбрасываются в ручей Безымянный, затем в р. Уломку, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Однако проверка Роспотребнадзора показала, что «Череповецкие водохозяйственные системы» допускают в своей работе нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, специалисты пришли к выводу, что в ручей Безымянный сбрасываются хозяйственно-бытовые сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию. Это говорит о том, что очистка и обеззараживание сточных вод неэффективно, а сброс их в ручей в таком виде — нарушение федерального законодательства и санитарных норм.

По итогам проверки фирму оштрафовали на 12 тысяч рублей, кроме того, в суд был направлен иск, в котором главный санитарный врач региона требовал обязать ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» реконструировать очистные сооружения и тем самым устранить нарушения.

— Череповецкий районный суд Вологодской области удовлетворил заявленные исковые требования и обязал ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» в срок до 31 июля 2020 года выполнить мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации д. Коротово Череповецкого района Вологодской области для обеспечения очистки и обеззараживания сбрасываемых сточных вод в соответствии с нормативами предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты, — говорится в решении суда.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце прокуратура через суд обязала фанерно-мебельный комбинат ликвидировать организованную им незаконную свалку. Предприятие больше 40 лет копило отходы на участке, который для этого не предназначен.