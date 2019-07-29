Серия воркшопов и мастер-классов по обустройству набережной реки пройдёт в Вологде

29.07.2019 [Общество]
Серия воркшопов и мастер-классов по обустройству набережной реки пройдёт в Вологде

Жителей Вологды зовут на воркшопы и мастер-классы по обустройству набережной реки. Их организуют защитники берегов, которые после массового митинга организовались в общественное движение «Река объединяет».

«Мы будем собирать предложения и пожелания вологжан по развитию набережной и инициируем разработку альтернативного проекта, сохраняющего наше наследие и наши берега!» — объясняют организаторы.

 

Новое движение курируют представители городских и профессиональных сообществ, среди них: «Урбан Вологда», «Настоящая Вологда», «Хранители Вологды», «Вологодское отделение Союза Архитекторов России» и активные горожане.

Специалисты намерены провести серию мероприятий для горожан. Первое из них состоится в ближайшую субботу. Это будет открытая проектная мастерская «Какой должна стать набережная Вологды?». Её главная задача — создать открытое техническое задание по берегоукреплению и обустройству берегов реки Вологда.

Мастерская пройдёт в интерактивном формате: участники встречи смогут создать собственное видение развития набережной. На основе опросов и анализа территории, которые проведёт движение «Река объединяет», будет сформировано открытое задание на проектирование:

«Приглашаем на мастерскую всех горожан, которым не безразлична судьба Вологодских берегов, представителей городских сообществ, жителей прилегающих домов, собственников бизнесов и владельцев земельных участков, расположенных рядом с рекой, ТОСов и ТСЖ, представителей профессиональных сообществ и университета, и всех, кто заинтересован в сохранении и развитии нашей реки. Приходите создавать будущее нашего города вместе!»

 Также кураторы движения «Река объединяет» предлагают пройти опрос и рассказать какая набережная нужна лично вам: docs.google.com

Открытая проектная мастерская «Какой должна стать набережная Вологды?» пройдёт 3 августа с 12:00 до 16:00  в Союзе архитекторов на Благовещенской, 44.

 
Тэги: набережная, архитекторы, воркшопы, урбанизм
Фото "Урбан Вологда"

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