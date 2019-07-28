В Вологде начали обустраивать площадку для выгула собак на берегу Золотухи

Работы на месте площадки для выгула собак, фото из группы ТОС "Кировский" в соцсети



В Вологде начались работы по благоустройству площадки для выгула собак: она появится на берегу реки Золотухи около пешеходного моста. Данный проект реализуется в рамках программы "Народный бюджет ТОС".



Как ранее сообщал Newsvo, с инициативой создания специального места для выгула собак выступил ТОС "Кировский". Активисты самоуправления предварительно согласовали место размещения площадки с администрацией города.



"Есть две федерации собаководов, которые готовы взять эту площадку на себя, содержать ее и обслуживать", - рассказал общественному совету города при согласовании проекта председатель ТОСа Михаил Ноздрачев.



Кроме этого, ТОС "Кировский" предложил обустроить детскую спортивную площадку около дома № 3А по Огородному переулку. Оба проекта были одобрены.

Площадка в Огородном переулке, фото из группы "ТОС "Кировский"



На площадке в Огородном переулке уже произведён монтаж детского игрового оборудования и спортивных тренажёров, подготовлены основания для ограждения площадок.