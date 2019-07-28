В Вологде начали обустраивать площадку для выгула собак на берегу Золотухи

28.07.2019 [Общество]
В Вологде начали обустраивать площадку для выгула собак на берегу Золотухи

Работы на месте площадки для выгула собак, фото из группы ТОС "Кировский" в соцсети

В Вологде начались работы по благоустройству площадки для выгула собак: она появится на берегу реки Золотухи около пешеходного моста. Данный проект реализуется в рамках программы "Народный бюджет ТОС". 

Как ранее сообщал Newsvo, с инициативой создания специального места для выгула собак выступил ТОС "Кировский". Активисты самоуправления предварительно согласовали место размещения площадки с администрацией города. 

"Есть две федерации собаководов, которые готовы взять эту площадку на себя, содержать ее и обслуживать", - рассказал общественному совету города при согласовании проекта председатель ТОСа Михаил Ноздрачев. 

Кроме этого, ТОС "Кировский" предложил обустроить детскую спортивную площадку около дома № 3А по Огородному переулку. Оба проекта были одобрены. 

Площадка в Огородном переулке, фото из группы "ТОС "Кировский"

На площадке в Огородном переулке уже произведён монтаж детского игрового оборудования и спортивных тренажёров, подготовлены основания для ограждения площадок.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: народный бюджет, ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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