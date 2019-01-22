В центре Вологды появится площадка для выгула собак

На берегу реки Золотухи у пешеходного мостика в Вологде оборудуют площадку для выгула собак. Эта инициатива принадлежит ТОСу "Кировский", который защитил 21 января перед общественным советом города два проекта в рамках "Народного бюджета".

Напомним, в областной столице в январе началось рассмотрение инициатив территориальных общественных самоуправлений. На сегодняшний день общественный совет поддержал 22 проекта горожан по благоустройтву города.

ТОС "Кировский" предложил обустроить площадку для выгуля собак и детскую спортивную площадку около дома № 3А по Огородному переулку. Оба проекта были одобрены.

- Мы предварительно место размещения площадки обсудили с администрацией города, в принципе, там есть свободный земельный участок, который может быть использован для организации площадки. Есть две федерации собаководов, которые готовы взять эту площадку на себя, содержать ее и обслуживать, - рассказал общественному совету города председатель ТОСа Михаил Ноздрачев.

ТОС "Проспект Победы" тоже получил положительный отклик на свой проект. Жители хотят видеть во дворе дома на проспекте Победы, 66 спортивную площадку с беговой и велодорожкой, варкаутом для уличной гимнастики, полосой препятствий и другими сооружениями. По мнению активистов, эта она станет местом встреч для жителей, поскольку рядом находятся школа, Многопрофильный лицей, детские сады, несколько магазинов, а, значит, всегда много людей, особенно молодежи.

ТОС "Станкозавод" также защитил два проекта - спортивную площадку и детскую площадку, а вот ТОС "Конева" решил благоустроить территорию, прилегающую к МКД Конева, 18, и подход к 36-й школе.

Кроме этого, еще несколько ТОСов получили положительные заключения на свои проекты - это ТОСы "Бывалово", "Псковский", "Предтеченский" и "Ананьино".