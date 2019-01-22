В центре Вологды появится площадка для выгула собак

22.01.2019 [Общество]
В центре Вологды появится площадка для выгула собак

На берегу реки Золотухи у пешеходного мостика в Вологде оборудуют площадку для выгула собак. Эта инициатива принадлежит ТОСу "Кировский", который защитил 21 января перед общественным советом города два проекта в рамках "Народного бюджета".

Напомним, в областной столице в январе началось рассмотрение инициатив территориальных общественных самоуправлений. На сегодняшний день общественный совет поддержал 22 проекта горожан по благоустройтву города.

ТОС "Кировский" предложил обустроить площадку для выгуля собак и детскую спортивную площадку около дома № 3А по Огородному переулку. Оба проекта были одобрены.

- Мы предварительно место размещения площадки обсудили с администрацией города, в принципе, там есть свободный земельный участок, который может быть использован для организации площадки. Есть две федерации собаководов, которые готовы взять эту площадку на себя, содержать ее и обслуживать, - рассказал общественному совету города председатель ТОСа Михаил Ноздрачев.

ТОС "Проспект Победы" тоже получил положительный отклик на свой проект. Жители хотят видеть во дворе дома на проспекте Победы, 66 спортивную площадку с беговой и велодорожкой, варкаутом для уличной гимнастики, полосой препятствий и другими сооружениями. По мнению активистов, эта она станет местом встреч для жителей, поскольку рядом находятся школа, Многопрофильный лицей, детские сады, несколько магазинов, а, значит, всегда много людей, особенно молодежи.

ТОС "Станкозавод" также защитил два проекта - спортивную площадку и детскую площадку, а вот ТОС "Конева" решил благоустроить территорию, прилегающую к МКД Конева, 18, и подход к 36-й школе.

Кроме этого, еще несколько ТОСов получили положительные заключения на свои проекты - это ТОСы "Бывалово", "Псковский", "Предтеченский" и "Ананьино".

Тэги: собаки, благоустройство
Фото: Newsvo

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жителя Устюженского района отправили в колонию за секс по согласию с 15-летней школьницей
На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
Три пьяные жительницы Кадуя до смерти избили 50-летнюю женщину
В Вологодском районе на грузовик упала балка строящегося моста: водитель погиб
В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб
Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор
Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков
22.01.2019 [Происшествия]

Череповчанин, стрелявший из ревности в коллегу по бизнесу, несколько лет жил под именем своего брата

1441
0
18.01.2019 [Общество]

Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор

4786
3
22.01.2019 [Новости компаний]

Выгодные покупки онлайн: где искать бесплатные купоны для Ситилинк, Adidas и AliExpress?

883
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новым руководителем "Корпорации развития" Вологодской области стала Наталья Маркелова
В центре Вологды появится площадка для выгула собак
"Вологодский конвой шутить не любит"
В Вологде объявили вознаграждение 100 тысяч рублей за информацию о матери найденного на свалке мертвого младенца
В Архангельске возбуждено дело о мошенничестве на сумму 11 млн рублей при исполнении госконтракта "Ростелекомом"
В Белозерском районе суд обязал местных чиновников ликвидировать еще одну незаконную свалку
В Вологде арестован 24-летний мужчина, обнажавшийся перед школьницами
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

1166
0
22.01.2019 [БлогоVO]

Курильские острова - это суверенная российская территория

542
0
21.01.2019 [Обзор Прессы]

«Берите и нюхайте»: красноярские активисты отправляют посылки с мусором депутатам Госдумы

974
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика