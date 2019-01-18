В Вологде утвердили 17 инициатив жителей по благоустройству города

В Вологде утвердили 17 предложений жителей по благоустройству города в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». Это около 40% от заявленных проектов, общественное обсуждение остальных продолжится еще несколько дней.

Проект «Народный бюджет ТОС» в Вологде реализуется впервые. Идея проекта заключается в предоставлении права жителям самостоятельно распределить бюджетные средства на благоустройство городских территорий.

Всего из городского бюджета в 2019 году на реализацию этих проектов будет выделено 36 млн рублей. Голосование за предложенные вологжанами инициативы состоялось 1 декабря, в нем приняли участие почти 16 тысяч человек. По итогу голосования активисты ТОС направили на рассмотрение общественного совета 42 народные инициативы. Теперь экспертам предстоит их оценить и вынести свое заключение.

- Все заявки, поступившие в оргкомитет, были объединены в перечень для рассмотрения общественным советом. Этот этап важен именно для того, чтобы помочь жителям определить целесообразность предложенных ими инициатив и воплотить в жизнь именно самые востребованные», - рассказала представитель оргкомитета проекта «Народный бюджет ТОС», директор Центра по работе с населением Елена Громова.

В администрации города Вологды уже состоялось два заседания общественного совета и представителей городских властей, на которых было утверждено 17 «народных» проектов. Некоторые инициативы были отправлены на доработку.

Каждый ТОС на реализацию своих проектов получит от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от числа проживающих на его территории жителей.

Фото с сайта vologda-portal.ru

Проекты, которые уже рассмотрел общественный совет, направлены на благоустройство тротуаров, детских и спортивных площадок, установку уличных тренажеров, реконструкцию стадиона, а также на организацию освещения в разных микрорайонах Вологды.

На заседаниях активисты ТОСов презентуют свой проект, а затем комиссия его обсуждает. Она может рекомендовать проект, направить доработку, включить инициативы в перечень приоритетных задач вне проекта «Народный бюджет ТОС» или отказать в поддержке.

Отметим, что, отправляя инициативы ТОСов на доработку, комиссия дает конструктивные советы по тем аспектам, которые надо исправить и к кому можно обратиться за помощью в разработке проекта. Отказов по проектам пока не поступало.

Некоторые ТОСы в ходе народного голосования выбрали сразу несколько приоритетных проектов. В таком случае общественный совет определял наиболее целесообразный вариант. Например, ТОС «Заречье» представил проекты спортивных площадок у здания ЦДО на ул. Чернышевского, 73 и на стадионе возле школы № 11. С учетом всех замечаний был выбран второй вариант.

- У ЦДО есть сквер, который благоустроен в рамках проекта «Городская среда» в 2018 году. Обустроив здесь спортивную площадку, мы получим гармоничную зону отдыха, однако есть здесь и проблематика – в данном случае нет крепкого балансодержателя, который впоследствии будет поддерживать объект в надлежащем состоянии. Учитывая данный факт, лично я склоняюсь к строительству возле школы № 11, - пояснил на первом заседании заместитель мэра по социальным вопросам, куратор района Заречье Вадим Цепа.

Обсуждение проектов. Фото Newsvo.

На втором заседании, которое прошло 16 января, проекты пяти ТОСов - «Локомотив», «Лукьяново», «Центральный», «Гагаринский» и «Льнокомбинат» - эксперты одобрили почти сразу, еще три отправили на доработку.

Так, например, одобренная инициатива ТОС «Центральный» включает в себя реконструкцию стадиона у школы № 5. Здесь необходимо подсыпать дорожки, восстановить прыжковую яму, установить полосы препятствий. На этот проект ТОС потратит сумму в 1,5 млн рублей, выделенную ему в рамках проекта «Народный бюджет».

- Все больше людей в наше время приветствует здоровый образ жизни. Если мы реализуем наш проект, то каждый житель микрорайона сможет заниматься на этой площадке. Также можно организовать проведение массовых спортивных мероприятий, сдачу норм ГТО и реализацию проекта «Город детства». Местоположение выбрано неслучайно – жители неоднократно обращались к директору школы, да и ограждение уже имеется, кроме того, для обеспечения дальнейшей безопасности нового оборудования школа готова установить там видеонаблюдение, - рассказала представитель ТОС «Центральный» Наталья Жильева.

А вот проект ТОСа «Октябрьский» был отправлен на доработку. Он предусматривает обустройство спортивной площадки в Октябрьском сквере. Насколько соответствует такой объект плану развития этого парка, активисты ТОС обсудят с архитекторами прямо на месте, в сквере. ТОСу «Ковырино» также надо будет доработать свой проект - здесь не уложились в смету. Активисты уже устроили голосование среди жителей с вопросом, как им решить эту проблему.

Жители ТОСа «Ленинградский» предложили установить на площади Федулова рампу для велосипедов BMX и скейтбординга. Присутствующие в зале архитекторы выразили сомнение, насколько уместен в культурном центре микрорайона такой объект, предложили рассмотреть другую территорию для его размещения.

- Реакция экспертов исключительно положительная, все проекты поддерживаются, но какие-то стоит подкорректировать с учетом определенных аспектов - этим мы и помогаем вологжанам. Отмечу, что на второе заседание активисты пришли более подготовленными – подробно рассказали о своих намерениях, кто-то даже нарисовал чертежи. Видно, что все жители заинтересованы в новом для нашего города опыте воплощения «народного» проекта», - отметил заместитель председателя общественного совета Вологды Максим Выдров.

Следующее заседание общественного совета Вологды состоится 21 января. А окончательные итоги подведут 30 января.