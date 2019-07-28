Вологжанка за 500 рублей стала фиктивным руководителем четырех фирм

28.07.2019 [Общество]

В Вологде вынесли приговор женщине, которая за 500 рублей стала фиктивным директором четырех фирм.

По данным городской прокуратуры, внести ложные данные в ЕГРЮЛ женщине помогли в юридической фирме АО «Бизнес Центр «Вологда-консалтинг». На самом же деле вологжанка никакого участия в руководстве ООО «Строй-регион 35», ООО «Мадай», ООО «Онега» и ООО «Стройремгарант» не принимала и руководителем их не являлась. 

Суд признал женщину виновной во внесении сведений о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Ей назначено наказание в виде года исправительных работ условно, испытательный срок - год. 

Ранее Newsvo сообщал, что 50-летний безработный житель Вытегры предстанет перед судом за то, что по просьбе знакомого фиктивно оформился гендиректром ООО «Вытегорская лесная компания». 

Тэги: фиктивные договоры, управление

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