В Вологодской области будут разводить атлантического лосося

До 2020 года в посёлке Грибково Вологодского района обещают построить новое предприятие - рыбоводное хозяйство по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тысячи тонн в год. Сегодня на месте стройки заложили символическую плиту.

«Уникальность комплекса, который разместится на площади 2 Га, состоит в создании полного цикла рыбоводства за счет установок замкнутого водоснабжения. Это первый подобный объект на территории Российской Федерации», - пресс-служба правительства Вологодской области.

Учредитель компании «Аквапродукт», реализующей проект – Александр Чуркин сообщил, что рыба будет выращиваться без гормонов и антибиотиков.

В планах «Аквапродукта» уже есть строительство на этом же участке второго производства мощностью 5 тысяч тонн в год, а также предприятия по переработке рыбы и производства кормов.

По словам главы Вологодского района Сергея Жестянникова, участок для строительства подбирался с учётом перспективы развития территории:

«Для жителей поселка Грибково это, определенно, знаковое событие… Важно, чтобы все у нас получилось в комплексе: отремонтированные дороги, социальные объекты и такое замечательное предприятие»

Как ранее писал NewsVo, соглашение между Вологодской областью и ООО «Аквапродукт» по реализации проекта было подписано в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Партнёр - израильская компании «АкваМаоф». Сумма инвестиций – более 2 млрд. рублей.