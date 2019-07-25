Жильцы дома рядом с «Кванториумом» в Вологде обеспокоены подтоплением фундамента из-за будущей парковки

25.07.2019 [Общество]

24 июля во дворе дома на Мохова, 23А состоялась встреча жильцов с представителями администрации Вологды. Жители обеспокоены строительством парковки для технопарка «Кванториум» на проспекте Победы, 72 (ред. - ранее этот дом был под номером 80).

По словам Андрея, живущего в доме на Мохова, 23а, парковка, рассчитанная минимум на 50 мест, будет построена на «болотине», поэтому жильцы опасаются подтопления дома грунтовыми водами.

- Первое: будет ли правильно сделана парковка, каков проект этой парковки? Не пойдёт ли вода из грунта к нам в подвал, будет ли сухо у нас во дворе? - спрашивает Андрей.

Место будущей парковки.

Он уточнил, что на прошедшей встрече сотрудники администрации пообещали, что все замечания и пожелания жителей по поводу парковки будут учтены.

- Жителям дали право выбрать, какой вариант парковки их устроит, - говорит Андрей.

Кроме того, администрация пообещала оказать содействие в благоустройстве дворовой территории дома.

Местные жители не против технопарка, но они хотят получить гарантии, что с их домом всё будет в порядке. По неподтверждённой информации, имеющейся у жильцов, на открытие «Кванториума» приедет президент РФ Владимир Путин. Возможно, поэтому во дворе соседних с технопарком домов сейчас активно проводится косметический ремонт.

По словам Андрея, проезжая часть во дворе дома на проспекте Победы, 70, не ремонтировалась уже очень давно. Но с недавних пор так вдруг появилась спецтехника, и начались работы:

Напомним, открытие детского технопарка «Кванторум» запланировано на сентябрь 2019 года.     

Тэги: парковки, Путин, благоустройство
Фото: Newsvo

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