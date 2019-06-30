Детский технопарк «Кванториум» начнет работать в Вологде в сентябре

30.06.2019 [Общество]
Детский технопарк «Кванториум» начнет работать в Вологде в сентябре

Скриншот карты vologda.4geo.ru

Детский технопарк «Кванториум» откроется в Вологде в сентябре 2019 года на проспекте Победы, 80. Как сообщает пресс-служба администрации города, около 1000 детей возрасте 10-18 лет смогут бесплатно заниматься в нем инженерно-конструкторской и научно-исследовательской деятельностью в различных областях науки и техники. Чтобы записаться в технопарк, необходимо заполнить электронную форму.

«Кванториум» в Вологде будет входить в структуру детско-юношеского центра «Лидер». По данным пресс-службы городской администрации, в технопарк уже записались около 700 человек. 

- Вологодская область стала победителем отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». На создание технопарка и закупку оборудования для технопарка в Вологде выделено порядка 73 млн рублей - это средства федерального и областного бюджетов. На функционирование «Кванториума» предусмотрено городское финансирование, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

В вологодском кванториуме будут работать Хайтек-цех и шесть квантумов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием: Биоквантум, Аэроквантум, Энерджиквантум, Промробоквантум, Промдизайнквантум, VR/AR-квантум.

- Методика предполагает работу в команде и погружение в межквантумное взаимодействие, нацеленные на разработку, реализацию и презентацию готового продукта в сжатые сроки. На занятиях дети будут изобретать и реализовывать реальные проекты, актуальные для города и области. Наставниками юных кванторианцев станут квалифицированные специалисты, которые уже проходят многоступенчатый отбор и обучение в кванториумах страны, - пояснили в городской администрации.

Кроме учебных классов и мастерских предусмотрены лекторий, коворкинг. Наличие современных просторных помещений даст возможность проводить на базе «Кванториума» не только учебные занятия, но и семинары, тренинги, конференции и другие мероприятия. Подробная информация о направлениях обучения размещена в группе «Кванториум» в социальной сети.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» создаются в России в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Их главная задача - вовлечь детей в техническую и научно-исследовательскую работу и заложить основу для подготовки технических специалистов. Ранее такой тенхнопарк был открыт в Череповце.

Тэги: допобразование, наука

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