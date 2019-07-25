В Харовске ночью подожгли два расселенных дома на улице Пирогова

Вчера вечером в Харовске загорелись два расселенных дома на улице Пирогова. Обе постройки власти должны были снести еще два года назад.

Сначала загорелся деревянный четырехквартирный дом №6: сигнал поступил в 23.04. Пожарные прибыли на место через шесть минут, ликвидировать горение удалось в 23.21. Постройка практически уничтожена огнем - сгорела кровля, внутренняя и внешняя отделка.

Интересно, что сигнал о возгорании в двухквартирном деревянном доме №7 поступил на пульт "01" в 23.50, через три минуты первые подразделения уже были на месте. Полностью потушить огонь удалось только к половине второго ночи. Постройка полностью уничтожена огнем - площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

Пресс-служба областного УМЧС сообщает, что предварительная причина обоих пожаров - поджог.

По данным сайта "Реформа ЖКХ", деревянный дом на Пирогова, 7 был построен в 1922 году, признан аварийным в 2007 году. Дом на Пирогова, 6 1923 года постройки признали аварийным в 2008 году. Оба дома должны были снести до 31 декабря 2017 года.

Пожары в расселенных домах регулярно происходят и в Вологде. Ранее Newsvo сообщал, что вечером 20 июля в Вологде загорелся деревянный дом на Набережной VI армии, 33. Здание построено в 1964 году, в 2011 году оно было признано аварийным. Жителей расселили до сентября 2017 года, а до 31 декабря 2017 года администрация города должна была его снести (ред.- это одно из условий программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья).