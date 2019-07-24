Житель Вологды украл дорожный знак

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который шёл по проезжей части улицы Некрасова с дорожным знаком в руках.

«Мужчина нес в руках дорожный знак «въезд запрещен» («кирпич»). Заметив патрульный автомобиль, гражданин попытался скрыться, но был задержан бойцами Росгвардии», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

На вопрос, где он взял дорожный знак и зачем, вологжанин отвечать отказался.



Правонарушителя передали полицейским, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Newsvo сообщал, что в Грязовце полицейские задержали двух молодых людей, укравших с автозаправки дорожный знак.