В Грязовце полицейские задержали двух молодых людей, укравших с автозаправки дорожный знак

В Грязовце полиция задержала 26-летнего и 25-летнего молодых людей, которые украли с автозаправки дорожный знак и несли его вдвоем вдоль дороги.

Правонарушителей заметил государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Олег Корепин, в тот день находившийся на выходном. Он позвонил командиру отдельного взвода ДПС, капитану полиции Андрею Паленову и рассказал, что, заправляя свой автомобиль на АЗС на ул. Волкова, увидел, как два молодых человека вытащили вместе со стойкой дорожный знак 7.3 «Автозаправочная станция».

- Капитан полиции Андрей Паленов незамедлительно выехал на место происшествия. Навстречу ему двигались двое молодых людей, которые несли дорожный знак в руках по направлению в сторону завокзальной части города. Андрей Паленов и Олег Корепин задержали их и доставили в отдел полиции для разбирательства. Ими оказались жители г. Грязовца 1993 и 1994 г.р. Свой поступок задержанные объяснить не смогли, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На молодых людей составили протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Нарушителям грозит наказание в виде штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.