"Я с вами": Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде

23.07.2019 [Общество]

Музыкант Борис Гребенщиков поддержал вологжан, выступающих против сплошного бетонирования набережной в Вологде и за грамотное благоустройство берегов.

- Я с вами. Это одно из моих любимых мест в России, - написал Борис Гребенщиков в комментариях под видео-обращением в стихах Алексея Черемушкина, посвященного набережной, которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:

Бетон не утонет во времени. В нём 
Навсегда отпечаталась пара имён — 
Тех, кто к городу глух, и на дух его не 
Переносит, но врёт, будто им восхищён. 
Века разменять хотят по рублю,
Опостылел им — всем недовольный — люд,
Надоели диванные критики, митинги
Портят им рейтинги, раздража-ют.

И ты знаешь, увы, где-то правы они: 
Нам бы надо поднять то, что ниже спины, 
И собраться, и выйти туда, где нужны мы — 
На площади возле стены 
Белокаменного пока что Кремля. 
Ведь бетон доползёт до него, до меня, 
До тебя, до детей наших, только тогда 
Будет поздно, приятель, что-то менять.

Напомним, в марте Борис Гребенщиков приезжал в Вологду и пел для вологжан на Кремлевской площади.

24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Акция согласована с администрацией города. Начало митинга в 18:00. 

Тэги: набережная, стихи, гражданское общество
Сюжет: Благоустройство набережной в Вологде

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