"Я с вами": Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде

Музыкант Борис Гребенщиков поддержал вологжан, выступающих против сплошного бетонирования набережной в Вологде и за грамотное благоустройство берегов.
- Я с вами. Это одно из моих любимых мест в России, - написал Борис Гребенщиков в комментариях под видео-обращением в стихах Алексея Черемушкина, посвященного набережной, которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:
Бетон не утонет во времени. В нём
Навсегда отпечаталась пара имён —
Тех, кто к городу глух, и на дух его не
Переносит, но врёт, будто им восхищён.
Века разменять хотят по рублю,
Опостылел им — всем недовольный — люд,
Надоели диванные критики, митинги
Портят им рейтинги, раздража-ют.
И ты знаешь, увы, где-то правы они:
Нам бы надо поднять то, что ниже спины,
И собраться, и выйти туда, где нужны мы —
На площади возле стены
Белокаменного пока что Кремля.
Ведь бетон доползёт до него, до меня,
До тебя, до детей наших, только тогда
Будет поздно, приятель, что-то менять.
Напомним, в марте Борис Гребенщиков приезжал в Вологду и пел для вологжан на Кремлевской площади.
24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Акция согласована с администрацией города. Начало митинга в 18:00.