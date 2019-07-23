"Я с вами": Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде

Музыкант Борис Гребенщиков поддержал вологжан, выступающих против сплошного бетонирования набережной в Вологде и за грамотное благоустройство берегов.

- Я с вами. Это одно из моих любимых мест в России, - написал Борис Гребенщиков в комментариях под видео-обращением в стихах Алексея Черемушкина, посвященного набережной, которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:

Бетон не утонет во времени. В нём

Навсегда отпечаталась пара имён —

Тех, кто к городу глух, и на дух его не

Переносит, но врёт, будто им восхищён.

Века разменять хотят по рублю,

Опостылел им — всем недовольный — люд,

Надоели диванные критики, митинги

Портят им рейтинги, раздража-ют.



И ты знаешь, увы, где-то правы они:

Нам бы надо поднять то, что ниже спины,

И собраться, и выйти туда, где нужны мы —

На площади возле стены

Белокаменного пока что Кремля.

Ведь бетон доползёт до него, до меня,

До тебя, до детей наших, только тогда

Будет поздно, приятель, что-то менять.

Напомним, в марте Борис Гребенщиков приезжал в Вологду и пел для вологжан на Кремлевской площади.

24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Акция согласована с администрацией города. Начало митинга в 18:00.