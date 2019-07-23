Вологодский госуниверситет капитально отремонтирует профилакторий «Политехник»

23.07.2019 [Общество]

Вологодский государственный университет потратит два миллиона рублей на капитальный ремонт санатория-профилактория «Политехник» на улице Щетинина. Все работы планируют завершить к середине осени.

Ремонт затронет более 100 квадратных метров помещений санатория. В здании заменят окна, напольные покрытия, обновят стены и потолки. Кроме того, будет проведен ремонт душевых секций и электропроводки.

— В ближайшее время состоится конкурсная процедура в форме электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту помещений санатория, — сообщает сайт ВоГУ.

Ранее Newsvo сообщал, что здание общежития Вологодского госуниверситета на улице Городской Вал, 26А капитально отремонтируют впервые за 42 года.

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